Exercice illégal de la médecine: la Maison Jacynthe reconnue coupable

L'entreprise de Jacynthe René, Maison Jacynthe, vient d'être reconnue coupable d'exercice illégal de la médecine, apprend-t-on dans le Journal de Montréal.

La compagnie faisait face à des accusations pénales d’exercice illégal de la médecine et d’avoir donné lieu de croire qu’ils étaient autorisés à exercer la médecine suite à la diffusion en direct de deux vidéos sur la page Facebook de la Maison Jacynthe, à l'automne 2018.



Plus de détails à venir.



Rappelons que le passage de Jacynthe René à La semaine des 4 Julie avait fait beaucoup réagir, en janvier dernier. Au cours de l'entrevue, Julie Snyder lui avait parlé de la poursuite visant son entreprise.



La femme d'affaires avait ensuite explique sur les réseaux sociaux qu'elle n'avait pas apprécié que le sujet soit abordé et qu'elle était « stupéfaite, assommée, trahie, humiliée, et même un peu découragée » de la tournure de l'entrevue.

Noovo



