Gilbert Rozon: la date de son procès dévoilée

Le procès de Gilbert Rozon aura lieu du 8 au 12 juin 2020.

La nouvelle a été annoncée ce matin. L'ancien patron de Juste pour rire est accusé de viol et de grossière indécence.

L'accusé était absent au palais de justice de Montréal, aujourd'hui. C'est son avocat, Me Pierre Poupart, qui le représentait pour fixer la date du procès.

Au début du mois de décembre, Gilbert Rozon a demandé à ce que le procès se déroule devant un juge seul et non devant un jury. Il a aussi renoncé à son enquête préliminaire.

En ce qui concerne les accusations qui pèsent contre la star déchue, on sait que les faits se seraient produits entre le 1er juin et le 21 septembre 1980 à Saint-Sauveur.

Rappelons que Gilbert Rozon a été soupçonné d'avoir harcelé et agressé sexuellement plus de 20 victimes entre 1982 et 2016. Julie Snyder et Pénélope McQuade sont parmi les plaignantes. Suite à cela, plus de 9 femmes ont été rencontrées par les autorités et le témoignage d'une seule victime a été retenu.

L'homme de 65 ans est aussi poursuivi au civil dans le cadre d'une action collective de 10 millions $ du regroupement de victimes Les Courageuses.

