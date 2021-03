L'humoriste Étienne Dano vend sa superbe maison de Sainte-Julienne pour 429 900 $

Maison de star à vendre, des intéressés?!

Le prix demandé? 429 900$!



Centris

Centris



L'humoriste Étienne Dano se départit de sa magnifique demeure de Sainte-Julienne, dans Lanaudière. La demeure au cachet unique a été construite en 2013. Ce somptueux refuge à l'abri des regards comporte 9 pièces, dont trois chambres et deux salles de bain. Ce gîte fastueux, qui s'étend sur une surface de 39 556 pieds carrés, comprend aussi une piscine hors terre, un spa et un foyer extérieur pour profiter des soirées d'été en famille sous les étoiles.



Centris

Centris

Centris

Centris

Centris

Centris



Voici la description de la magnifique demeure:

«NATURE ET INTIMITÉ! Superbe propriété const. 2013 vous offrant des matériaux de qualité supérieure! Aménagée au goût du jour et vous offrant un garage 24 X 30p., celle-ci saura vous plaire! Retrouvez-y 3 chambres + 1 bureau à l'étage, 2 salles de bain, un spa, une belle fenestration et le souci du détail dans chaque pièce. Bienvenue chez vous!»



Centris

Centris

Centris

Centris

Centris



Pour plus d'infos, vous pouvez visiter le site de centris.ca!





Centris

Centris



Étienne Dano annonçait d'ailleurs cette semaine une bonne nouvelle: il a lancé sa propre compagnie! Félicitations!

«JE ME LANCE! ⚡️

Je suis très excité de vous annoncer que je démarre ma propre compagnie. J’offre mes services de création et de gestion de médias sociaux à toutes les entreprises qui ont envie de faire parler d’elles, grâce à l’humour et ce sans dénaturer leur image.

Plus d’infos: www.agencecircuit.com

ou tu peux même m’écrire en privé!✏️



Depuis le printemps dernier, je suis allé me chercher de l’expérience, j’ai accumulé plus d’une centaine d’heures de formations en marketing, stratégie médias sociaux et en Photoshop. J’ai déjà des clients très satisfaits, j’ai plein d’idées en tête et j’ai même engagé des collègues pour pousser la créativité à un autre niveau.



Une chose que le confinement m’a appris c’est de ne plus mettre tous mes œufs dans le même panier.

J’avais envie de nouveaux défis, soif d’apprendre et de continuer de gagner ma vie grâce à ma créativité!

Dans les derniers mois, j’ai agi un peu en catimini et en solo et maintenant, j’ai envie de concret, de voir plus grand… de frapper un grand coup! De là est né mon idée de partir mon propre brand; l’Agence Créative Circuit!



PS: Ceci n'est pas une offre de porte-parole pour votre entreprise.

PPS : Faut se renouveler qu’il disait!»





