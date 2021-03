Jean-Marc Couture dévoile avoir un emploi dans un autre domaine

Jean-Marc Couture a dévoilé qu'il s'était trouvé un emploi dans un autre domaine au cours de la pandémie de COVID-19.

Tout en continuant de faire de la musique, le gagnant de Star Académie 2012 travaille maintenant au sein de l'entreprise Câble&Son.

Voici ce qu'a déclaré Jean-Marc Couture à ce sujet en entrevue avec Patrick Delisle-Crevier pour le magazine 7 Jours, cette semaine :

« J’avais une très belle année de spectacles devant moi, et tout s’est arrêté avec la pandémie. J’ai dû composer avec ça, au point où je me suis trouvé un autre emploi. Je travaille pour la compagnie Câble&Son; j’installe des systèmes domotiques pour les maisons intelligentes. Ce sont des projets spectaculaires, et j’aime ça. »

Jean-Marc Couture a conclu en disant qu'il aimerait bien présenter une nouvelle chanson à son public au cours des prochains mois. On a hâte d'entendre ça!

Par ailleurs, on a pu voir la vedette à Star Académie 2021 dimanche soir dernier.

Le chanteur était doublement emballé par cet événement : non seulement il retrouvait la scène après des mois sans pouvoir faire de spectacles, mais il revenait à l'émission qui lui a permis de se faire connaître en 2012 :

« Toute qu’un feeling de remettre les pieds sur la scène de @staracademietva presque 10 ans plus tard! C’est ce soir que ca se passe à 19h (20h heure du NB) sur les ondes de @tvareseau. #souvenirs #nostalgie #staracademie2012 @scotch_soda »

On vous invite à suivre Jean-Marc sur Instagram!

Vous aimerez aussi: