Sophie Desmarais en vedette dans le nouveau film de la cinéaste Chloé Robichaud!

Sophie Desmarais, Christian Bégin, Maude Guérin et Nour Belkhiria seront les vedettes du prochain long métrage de la cinéaste Chloé Robichaud.



Le film, intitulé Les jours heureux, racontera le parcours d'une jeune chef d'orchestre.



Voici le synopsis officiel : « Emma, jeune trentenaire, est une talentueuse chef d’orchestre et étoile montante sur la scène montréalaise. Les jours heureux fait état de sa relation complexe avec son père et agent Patrick, qui maintient une emprise sournoise sur elle depuis l’enfance. La possibilité d’obtenir un important poste au sein d’un orchestre de prestige ne fait qu’accentuer les enjeux pour Emma. Elle devra se rapprocher de ses émotions véritables et faire des choix, autant pour sa musique que pour elle-même, si elle veut parvenir à naviguer sainement sa carrière et sa relation amoureuse avec Anne, une violoncelliste nouvellement divorcée. »





Karine Paradis



Le tournage de Les jours heureux devrait débuter en août ou en septembre prochain.



Le chef d’orchestre de l’Orchestre Métropolitain de Montréal Yannick Nézet-Séguin collaborera au projet à titre de conseiller artistique et consultant musical.



Les jours heureux sera le troisième long métrage de Chloé Robichaud, après Sarah préfère la course (2013) et Pays (2015). La réalisatrice a dirigé des séries télé dans les dernières années, dont Trop et Féminin/Féminin.





