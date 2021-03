Britney Spears envisage de raconter son histoire à Oprah Winfrey!

Britney Spears aurait été très touchée par l'entrevue d'Oprah Winfrey avec le Prince Harry et sa femme Meghan Markle.

Des sources proches ont révélé à Entertainment Tonight que la célèbre chanteuse considère elle aussi raconter son histoire.



« Britney Spears envisage parler de son passé, principalement parce qu'elle croit que les autres ne devraient pas raconter son histoire à sa place. [...] Elle a toujours détesté faire des entrevues, mais si jamais elle franchit cette étape, Oprah sera probablement son premier choix. À ce stade, il n'y a pas de plan officiel pour qu'elle fasse une entrevue, mais quand elle le fera, il y aura plusieurs étapes à franchir avant de pouvoir parler ouvertement. »

Isaac Brekken - Getty Images



Rappelons que le documentaire-choc Framing Britney Spears est disponible sur Crave.

Ce long métrage du New York Times fait la lumière sur l'aberration légale emprisonnant la superstar, qui est sous la tutelle de son père qui gère tous ses avoirs et examine toutes ses décisions. On y déplore également la façon dont les médias et l'entourage de Britney Spears l'ont traitée.

La sortie de ce documentaire aurait eu un effet très positif sur la vedette, selon les mêmes sources.

« Britney est de plus heureuse ces derniers temps et ses proches croient que c'est parce qu'elle a reçu un immense soutien de la part de ses fans. La sortie du documentaire a inspiré une vague d'amour. Bien qu'elle n'ait pas encore pu apporter des changements à sa tutelle, elle a reçu des milliers de messages de fans sur les réseaux sociaux et elle se sent plus comprise. »

Britney Spears a récemment partagé une rare photo avec ses deux fils. Voyez maintenant le superbe cliché de la star et ses garçons!

Vous aimerez aussi :