La deuxième saison de Juste nous deux est arrivée sur Noovo.ca!

La deuxième saison de la série Juste nous deux est maintenant disponible sur Noovo.ca!



Ce second opus de la fiction ayant fait rayonner le Québec dans différents festivals numériques à travers le monde comporte huit épisodes, dont les quatre premiers sont disponibles dès aujourd’hui alors que les quatre suivants le seront dès lundi prochain, le 5 avril.







À la fin de la première saison, Mathieu (Sacha Charles) a révélé à Joëlle (Noémi Lira) le contenu de la boîte de souvenirs offerte par sa mère adoptive, à Kamouraska. De son côté, Joëlle est tombée sous le charme de Robin (Mikhaïl Ahooja), voyageur mystérieux, et jonglait avec l’idée de partir en mer avec lui. Pendant ce temps, Robin tentait par tous les moyens de se réconcilier avec Étienne (Philippe Robidoux), mais leurs élans ont été coupés courts, lorsque deux individus de leur passé ont refait surface.



C’est ainsi que la deuxième saison de la série prend son envol. Ébranlée par les deux criminels aux trousses de Robin et Étienne, Joëlle décide finalement de prendre la fuite avec Mathieu pour s’éloigner du danger imminent, mais surtout, pour mettre fin à sa relation avec Robin. Lors de leur périple, elle cherche le courage de faire le deuil de son père, pendant que Mathieu tente de retrouver sa mère biologique. Au moment où le calme semble être de retour, des évènements viendront chambouler leurs plans, mettant en péril l’équilibre fragile de leur longue amitié.



La série Juste nous deux a remporté de nombreux prix à travers le monde, dont Meilleure série (London WebFest, DC Web Fest), Meilleure direction photo (NYC WebFest, London WebFest, Melbourne WebFest) et Meilleure production (London WebFest) en plus de ses nombreuses nominations aux Prix Gémeaux 2020 dont Meilleure série dramatique numérique, Meilleur texte série dramatique numérique et Meilleur acteur série dramatique numérique (Mikhaïl Ahooja et Sacha Charles).



