Marie-Ève Janvier dévoile une nouvelle photo de son baby bump!

Marie-Ève Janvier est notre vedette du jour!



La populaire animatrice, qui est présentement enceinte de son deuxième enfant, a dévoilé une magnifique photo de grossesse sur les réseaux sociaux!



Sur l'a magnifique mage, on peut voir le joli ventre arrondi de la star. Elle est plus belle que jamais!



Voici le portrait de Marie-Ève Janvier :







La grossesse lui va si bien!



Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau ont annoncé qu'ils attendaient en novembre dernier dans une touchante publication sur Instagram :



«Le plus beau des cadeaux de fête cette année... le miracle d’avoir un petit coeur qui bat dans mon ventre, une petite soeur pour ma grande, multiplier l’amour dans notre famille. ❤️ @jfbreau»



Les amoureux ont souvent exprimé leur désir d'avoir un deuxième enfant et d'agrandir leur famille. On est tellement heureux pour eux!



On souhaite une merveilleuse fin de grossesse à Marie-Ève Janvier!



Jean-François Breau s’est confié avec transparence sur sa vision de la paternité. Découvrez ses touchantes confidences à ce sujet.



