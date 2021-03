Billie Eilish dit adieu à ses cheveux noirs et verts!

Billie Eilish est notre vedette du jour!

Après plusieurs années à avoir les cheveux noirs avec une repousse vert néon, la célèbre autrice-compositrice-interprète change de tête!

L'interprète des succès Bad Guy et No Time to Die a dévoilé son nouveau look sur Instagram, aujourd'hui : elle est maintenant blonde platine!

Sa photo a récolté 7,4 millions de « J'aime » en seulement une heure!

Voici la nouvelle tête de Billie Eilish :

Wow!

Avec sa coupe « shag » et sa frange rideau, Billie Eilish est magnifique!

Rappelons que dimanche dernier, la Californienne est repartie avec deux prestigieux prix aux Grammy Awards : celui de l'enregistrement de l'année pour sa chanson Everything I Wanted et celui de la meilleure chanson enregistrée pour un média visuel pour No Time to Die, le thème du nouveau James Bond.

Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Si vous ignorez encore qui est Billie Eilish, sachez qu'elle a également remporté 5 Grammys l'an dernier... alors qu'elle n'avait que 18 ans!

Elle est suivie par plus de 77,7 millions de personnes sur Instagram. Et on vous invite à la suivre, vous aussi!

Vous pouvez aussi découvrir son excellent album WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? disponible sur toutes les plateformes de musique en streaming et sur iTunes.

