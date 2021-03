Le DJ montréalais Kaytranada remporte 2 Grammy!

Le DJ montréalais Kaytranada s'est démarqué dimanche soir lors de la 63e soirée des Grammys à Los Angeles!



Le populaire producteur a gagné deux prix pour son disque Bubba lors du gala hors d'ondes : le meilleur album de musique électronique/dance et le meilleur enregistrement électronique/dance pour la pièce 10%, une collaboration avec la chanteuse Kali Uchis.



Il s'agit de ses deux premiers prix Grammy en carrière!

Kevin Mazur - Getty Images



Kaytranada, de son vrai nom Louis Kevin Celestin, a souligné sa victoire en publiant des photos de sa soirée mémorable sur son compte Instagram (utilisez la flèche blanche à droite au centre de la publication pour voir toutes les images) :



Sans grande surprise, c'est Beyoncé qui a dominé la soirée des Grammys hier avec quatre trophées



La star a également battu le record de récompenses pour une chanteuse en gagnant son 28e prix en carrière!





Kevin Winter - Getty Images



Les stars qui ont défilé sur le tapis rouge juste avant le gala étaient vêtues de tenues plus magnifiques les unes que les autres. Découvrez maintenant les plus beaux looks de la soirée!



