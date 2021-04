Anick Dumontet dévoile une adorable photo souvenir avec son fils!

Anick Dumontet a partagé une magnifique photo souvenir, aujourd'hui sur Instagram!

Le cliché, pris en 2008, montre la belle animatrice avec son fils dans les bras. À l'époque, Simon n'était encore qu'un tout petit bébé!

Voici la superbe photo souvenir accompagnée de l'adorable petit mot d'Anick Dumontet :

« Première Cabane à sucre, premier chandail du Canadien! Voici un souvenir d’avril 2008... par la suite nous y sommes retournés chaque année, même cabane, même menu, avec à peu près le même monde, ben souvent pour la fin de semaine de Pâques, ce qu’on appelle une tradition! Sauf l’an passé, on sait pourquoi...🙄 Cette année, on manquera pas notre coup. J’ai commandé le gros snack de cher @erabliere_charbonneau que j’irai chercher en fin de semaine pour le plus grand bonheur de mon fils maintenant rendu un 'grand slaque d’ado' adorable qui mange pour deux! Heille c’est pas vrai qu’on va manquer deux années de fil notre tradition! »

Alors qu'Anick Dumontet ne semble pas du tout avoir changé en 13 ans, son fils, lui, a bien grandi!

Voici une photo récente de l'animatrice de Roue de fortune chez vous! avec son adolescent :

Quel beau duo mère-fils!

Il y a quelques mois, Anick Dumontet s'ouvrait pour une rare fois sur sa relation avec son grand, Simon. On vous invite à revoir toutes ses confidences sur leur vie familiale!

