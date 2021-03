Ariane Moffatt magnifique en rouge dans les coulisses du variété de Star Académie!

Ariane Moffatt a attiré tous les regards, dimanche soir, sur le plateau du grand variété de Star Académie!



La populaire chanteuse était chic et élégante dans un ensemble rouge choisi par la styliste Olivia Leblanc. Elle a été maquillée par Marco Marsolais et coiffée par David D'Amours. Le résultat est renversant!



Voici le superbe look de la vedette :

On peut également admirer le style de l'autrice-compositrice-interprète dans une série de clichés en coulisses du photographe Bertrand Exertier :





Quelle classe!

Vendredi dernier, Ariane Moffatt a lancé Incarnat, son septième album de chansons originales en carrière. Le disque est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.



La star remontera sur scène le 20 mai prochain à Montréal, au Théâtre Corona. Elle offrira également des spectacles un peu partout au Québec au cours des prochains mois. Découvrez toutes les dates sur son site officiel!



