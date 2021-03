Ariane Moffatt : écoutez son nouvel album avant tout le monde!

Ariane Moffatt est notre vedette du jour!



L'autrice-compositrice-interprète offre une belle surprise à ses fans, aujourd'hui!

Deux jours avant sa sortie officielle, la chanteuse vous propose d'écouter maintenant son tout nouvel album Incarnat en primeur!



Ariane Moffatt a récemment dévoilé le vidéoclip officiel de « Beauté », le deuxième extrait de son nouveau disque.



« Tous ces créateurs et créatrices progressant vers cette destination inconnue mais on ne peut plus magnétique. Contre vents et marées, à côté du temps et des courants, inspirés par la seule puissance mystérieuse de leurs sentiments. », explique la chanteuse dans un communiqué.



Voyez ci-dessous les superbes images réalisées par Amélie Hardy :



Le nouvel opus d'Ariane Moffatt sera disponible ce vendredi 26 mars sur toutes les plateformes.

On pourra également la voir ce dimanche au grand variété de Star Académie, aux côtés de ses fidèles complices Lara Fabian et Gregory Charles!



