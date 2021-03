Caroline Néron est renversante dans un veston en velours orange!

Caroline Néron est notre vedette du jour!

La populaire actrice et femme d'affaires a dévoilé de nouvelles photos d'elle, cette semaine sur les réseaux sociaux.



La star affiche encore une fois un look impeccable : elle brille dans un veston en velours orange! Elle a complété son superbe style avec un sac à main et quelques bijoux de sa compagnie.

Voici la publication de Caroline Néron :



Utilisez la petite flèche blanche, au centre à droite de la publication, pour voir l'autre photo!



Elle est renversante!



Si vous aimez la mode, on vous invite à suivre Caroline Néron sur Instagram! La vedette partage régulièrement des nouveaux looks à ses 80 000 abonnés.



On peut actuellement voir Caroline Néron dans le film La Déesse des mouches à feu, partout dans les cinémas, aux quatre coins du Québec. Revoyez la bande-annonce remplie d'émotions!

Entract Films



