Manon Leblanc donne des nouvelles suite à la mort de son fils

Manon Leblanc est revenue sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, avec une courte vidéo.

Comme vous le savez peut-être, un drame a frappé la famille de la célèbre designer et décoratrice à la fin du mois de février : son fils Dimitri a perdu la vie.

En ce milieu de semaine, Manon Leblanc a tenu à remercier le public pour tout l'amour reçu à la suite de cet événement tragique.

Voici la touchante vidéo publiée par la star québécoise :

« Je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous dire merci. Merci pour le soutien moral, les bons mots, tout ce que vous avez fait pour moi et ma fille dans la dernière semaine. Ça a été vraiment apprécié. Et comme le travail, pour moi, c’est la joie et ça me fait beaucoup de bien, je voulais vous dire que je recommence. Je vais recommencer à vous présenter des nouveautés, ça me donne de l’énergie et ça me fait du bien pour passer à travers tout ça. Merci encore et à bientôt. »

On vous invite à la suivre sur Instagram.

En ce qui concerne son fils Dimitri parti trop tôt, il était dans la trentaine. Au moment d'annoncer son décès, Manon Leblanc a déclaré qu'il laissait derrière lui un « vide incommensurable » :

« C’est avec une grande douleur où il y a un cœur de maman complètement déchiré que je vous annonce le décès subit de mon seul et unique fils Dimitri. Arraché à la vie prématurément, il laisse à sa sœur, ses parents et ses ami.e.s un vide incommensurable. Il était important pour moi de vous faire part de cette triste nouvelle, mais je vous prie de bien respecter le deuil que nous devons traverser, les membres de ma famille et moi-même! #deuil #lost #famille »

Toute l'équipe d'enVedette tient à nouveau à envoyer ses pensées à Manon Leblanc et ses proches en cette période difficile.

