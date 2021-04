Pascale Picard a perdu son père suite à des complications de la COVID-19

Pascale Picard a annoncé une triste nouvelle, lundi sur les réseaux sociaux : son père est décédé à l'âge de 65 ans suite à des complications de la COVID-19.

Ce dernier se prénommait Michel.

La chanteuse lui a rendu un dernier hommage sur les réseaux sociaux avec de superbes photos.

Voici la touchante publication de Pascale Picard :



« C’est le cœur en morceaux que nous vous annonçons le décès de notre père Michel Picard. Il nous a quitté subitement dimanche le 11 avril en soirée, à l’âge de 65 ans, suite à des complications de la Covid.



C’était un personnage très coloré, un homme passionné et intense dont vous vous souvenez sans aucun doute si vous avez déjà croisé sa route. La peine est énorme, vous vous en doutez, alors merci pour vos pensées bienveillantes pour nous ses enfants, nos conjoint(e)s, sa petite-fille, sa mère Marcelle, ses frères et sa sœur, neveux et nièces, les femmes de sa vie, ses amis et tout ceux qui l’ont aimé.



Repose en paix Pop. Nous sommes certains que tu es quelque part au soleil sur ton voilier et que tu joues de la guitare pour nous.



Raphael, Sacha et Pascale ♥️ »

On envoie toutes nos pensées à Pascale Picard et à sa famille en cette période de deuil.



