L'acteur Paul Ritter, qui a incarné Eldred Worple dans Harry Potter, est décédé

L'acteur britannique Paul Ritter est décédé, ce lundi.

Celui qui a joué dans la franchise Harry Potter et le populaire télésérie Tchernobyl était âgé de 54 ans. Il souffrait d'une tumeur au cerveau.



L'agence de la star a confirmé la mauvaise nouvelle dans un communiqué relayé au site d'information The Guardian, indiquant qu'il était mort paisiblement chez-lui entouré de sa femme Polly et ses fils Frank et Noah.



« Paul était un acteur exceptionnellement talentueux qui pouvait jouer une énorme variété de rôles sur scène et à l'écran avec une compétence extraordinaire. Il était extrêmement intelligent, gentil et très drôle. Il nous manquera beaucoup », a confié son agent.

Dave J Hogan - Getty Images



Paul Ritter a tenu plusieurs rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre au cours de sa carrière. On a pu entre autres le voir au grand écran dans l'excellent James Bond Quantum of Solace et dans la série britannique Friday Night Dinner.



L'acteur avait d'ailleurs été nommé pour un prix Tony, en 2009, pour sa prestation sur Broadway dans la comédie The Norman Conquests.

Toutes nos pensées vont à ses proches en cette période de deuil.



