Véronique Cloutier éblouissante sur la couverture du numéro de printemps de son magazine!

Véronique Cloutier a illuminé notre fil d'actualités, aujourd'hui!



Le nouveau numéro du Magazine VÉRO est en kiosque aujourd'hui et la célèbre animatrice est en vedette sur la couverture.



Sur la magnifique photo capturée par Andréanne Gauthier, la vedette est éblouissante dans une robe jaune moutarde. Elle a été maquillée par Bruno Rhéaume et coiffée par Marcus Villeneuve.

Voici la couverture de la publication :

Elle est fashion et sublime!



« Il sort aujourd’hui, notre beau numéro du printemps 🌱 Toujours si fière et reconnaissante envers cette équipe de coeur, talentueuse et travaillante. Des femmes fortes aux bonnes valeurs qui créent dans le respect, la rigueur et la bienveillance ♥️ », a écrit Véronique Cloutier sous sa publication.

Rappelons que la campagne « Différent comme toi » est de retour pour une 4ème édition cette année. Tous les profits seront remis à la Fondation Véro & Louis, qui offrira très bientôt des milieux de vie adaptés aux besoins des adultes autistes de 21 ans et plus.

Les deux t-shirts et deux molletons sont disponibles sur le site officiel de la Fondation Véro & Louis.

Andréanne Gauthier - Fondation Véro & Louis



Vous aimerez aussi :