Beyries : sa reprise des Bee Gees dans Grey’s Anatomy!

Beyries a de quoi être fière : on pourra entendre sa reprise de To Love Somebody des Bee Gees dans Grey's Anatomy!



La touchante version de la chanteuse sera synchronisée dans l’épisode de la série américaine diffusé ce soir, jeudi 18 mars, sur les chaînes ABC et CTV à 21h HE.



Alors que'elle et Pierre Marchand étaient dans une session de studio pour travailler sur des chansons originales, les deux complices ont eu l’idée d’enregistrer une version très épurée du classique des Bee Gees.



« C’est une chanson que j’ai toujours aimée et que je faisais même parfois en spectacle », explique Beyries dans un communiqué.



La chanson To Love Somebody est disponible maintenant sur toutes les plateformes numériques.

Beyries a lancé en novembre dernier son deuxième album, Encounter. L'artiste prendra très bientôt la route pour présenter sur scène son nouvel album au public québécois. Accompagnée de trois musicien.ne.s, elle se produira entre autres à Brossard, à Drummondville, à Shawinigan et à Terrebonne dans les prochaines semaines.



Voici les dates de ses concerts :



