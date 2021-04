Céline Dion vous donne rendez-vous sur sa chaîne YouTube!

Céline Dion nous a titillés, aujourd'hui, avec un teaser vidéo dévoilé sur Instagram!

La courte vidéo nous permet de comprendre qu'elle présentera un court métrage inédit sur sa chaîne YouTube, cette semaine, dans lequel on nous entraînera dans les coulisses du clip mythique de la chanson It's All Coming Back To Me Now!

Voici le rendez-vous intrigant lancé par Céline Dion, aujourd'hui sur Instagram :

« En première ce mercredi 14 avril à 11hres sur la chaîne YouTube officielle de Céline Dion.

Activez votre rappel pour la diffusion! »

La célèbre Québécoise célèbre en grand les 25 ans de son quatrième album anglophone, Falling Into You, et on adore ça! Cet opus sorti en 1996 comprend les succès It's All Coming Back to Me Now, Because You Loved Me, All By Myself et Falling Into You.

On a vraiment hâte de voir ce que Céline nous réserve sur YouTube ce mercredi à 11h. Rappelons que dans le clip de It's All Coming Back to Me Now, la diva québécoise enlace un fantôme et court dans un manoir en immense robe blanche :

Comme le dit notre diva nationale elle-même, mettez la date et l'heure au calendrier : ce mercredi 14 avril dès 11h sur sa chaîne YouTube!

Par ailleurs, Céline Dion recevra toute une distinction en mai prochain : un doctorat honorifique du prestigieux collège de musique Berklee à Boston! Cet honneur lui sera remis afin de souligner son immense talent et l'ensemble de son oeuvre.

Découvrez tous les détails concernant cette cérémonie en ligne pendant laquelle la Québécoise recevra ce doctorat honoris causa!

