Jennifer Lopez et Alex Rodriguez démentent les rumeurs de leur rupture

24 heures après avoir fait (en long et en large) les manchettes au sujet de leur rupture, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont démenti les rumeurs comme quoi ils ne formeraient plus un couple!





Eh oui, JLo et A-Rod ont annoncé qu'ils restaient ensemble et demeuraient toujours fiancés!

«Nous travaillons sur certaines choses», ont-ils annoncé dans une déclaration commune obtenue par People.

«Ils ne se sont jamais officiellement séparés. Ils en ont parlé, mais ils forment toujours un couple. Ils traversent des moments difficiles», a déclaré une source proche du couple au magazine.





La source a d'ailleurs ajouté que les spéculations du mois dernier selon lesquelles Alex Rodriguez aurait eu une liaison avec l'actrice Madison LeCroy de Southern Charm «n'ont pas du tout d'incidence sur le mauvais moment que traverse le couple».

«Jennifer travaille en République dominicaine et il est à Miami, donc c'est difficile pour eux de se voir, surtout avec la mise en quarantaine et la pandémie de COVID-19», ajoute la source à propos de Lopez et Rodriguez, «mais ils veulent essayer de rester ensemble»!





L'annonce a eu lieu quelques heures après que de multiples sources aient confirmé à People que Lopez, 51 ans, et Rodriguez, 45 ans, s'étaient séparés.

Capté sur le vif par un paparazzi de TMZ aujourd'hui, à Miami, l’ex-joueur des Yankees de New York a répondu qu'il n'était pas du tout célibataire pour le moment lorsqu'il s'est fait interroger sur sa séparation.





Pour le moment, ni Jennifer ni Alex n'a commenté la nouvelle sur ses réseaux sociaux!



