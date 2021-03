Maripier Morin en vedette du film Arlette!: Mariloup Wolfe explique son choix

Mariloup Wolfe a expliqué pourquoi elle avait donné le rôle principal à Maripier Morin dans son nouveau film, Arlette!, aujourd'hui.

Au cours d'une conférence de presse virtuelle sur l'arrivée de l'émission Le grand move à Canal Vie, un journaliste a profité de la présence de Mariloup Wolfe pour lui parler de cette décision pour le moins audacieuse.

Après tout, Maripier Morin a été visée par des allégations de harcèlement sexuel par la chanteuse Safia Nolin l'an dernier, et a ensuite perdu tous ses contrats et partenariats publicitaires.

Mariloup Wolfe a expliqué que l'animatrice et comédienne s'était présentée en audition et que sa performance avait été remarquable. Elle a aussi constaté qu'elle travaillait sur elle-même et que cette fragilité concordait avec le rôle :

« Premièrement, vous devez savoir que je suis d'avis que les gestes qui ont été posés sont vraiment inappropriés. Il y a des gens qui ont été blessés là-dedans et il ne faut pas minimiser. C'est vraiment important de le souligner. Toutefois, Maripier s’est présentée en audition et je me suis aperçue qu’elle a pris beaucoup de recul face à ça. Elle a fait un travail sur elle. Elle a fait un cheminement, et elle est encore en cheminement. Elle s’est présentée en audition avec beaucoup d’humilité. Le choix s’est comme imposé de lui-même, grâce à sa vulnérabilité, son humilité. »

Le tournage du film Arlette! a débuté la semaine dernière. Maripier Morin tiendra le rôle d'une jeune ministre de la Culture devant prendre sa place dans un milieu hostile.

Le film met aussi en vedette Gilbert Sicotte, Benoît Brière, David La Haye, Kathleen Fortin, Paul Ahmarani, Emmanuel Schwartz, Micheline Lanctôt, Alexandre Nachi, Carmen Sylvestre, Sandrine Bisson, Claudia Ferri, Pierre Verville et Gaston Lepage.

