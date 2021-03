Andréanne et Carl d'OD Chez Nous partagent une superbe photo de couple!

Andréanne et Carl d'OD Chez Nous sont toujours en amour fou!



Depuis leur rencontre à Occupation Double, les deux tourtereaux filent le parfait bonheur!



La belle Andréanne a partagé une adorable photo avec son amoureux à ses 116 000 abonnés sur Instagram.



Voici le superbe cliché du couple :



Ils sont si beaux ensemble!



L'ex-candidate d'OD a également partagé un touchant message la semaine dernière :

« Et si je vous disais que l’amour, le vrai, celui qui fait chavirer ton coeur matin & soir, celui qui fait ressortir la plus belle version de toi-même, celui qui te fait vivre des émotions que tu n’avais jamais encore vécues, me croirais-tu?



Je vous garantis que cet amour existe encore et je vous souhaite sincèrement de trouver cette personne. Ne perdez jamais espoir. », a-t-elle écrit.



Le couple a récemment souligné ses 6 mois ensemble dans une publication sur les réseaux sociaux. Une chose est certaine, leur bonheur est contagieux!

