Anick Dumontet célèbre la venue du printemps en petite robe kaki!

Avec le soleil qui brille bien haut dans le ciel et le changement d'heure, on est prêts pour l'arrivée du printemps!

Anick Dumontet a d'ailleurs décidé de sortir sa toute première robe de la saison, aujourd'hui! La populaire animatrice de Roue de fortune chez vous! a confié avoir passé une bonne partie de l'hiver en pantalons de jogging... et avoir maintenant envie de sortir ses tenues plus festives!

Elle a donc enfilé sa nouvelle robe à imprimé camouflage le temps d'une séance photo ensoleillée dans le confort de sa cuisine.

Voici les superbes clichés printaniers d'Anick Dumontet :

« Première robe que je porte en 2021! ✨ Bon, oui c’est une petite robe en mou, mais au moins ce n’est pas un jogger ou un pantalon de yoga! T’sé je me suis dit ce matin: 'Bon oui, il fait encore vraiment frette dehors, mais il fait soleil en torpinette, pis en dedans il fait chaud...met la donc ta nouveauté, anyway le printemps est juste au coin de la rue! 😉☀️' »

On adore sa façon de penser : on est prêts pour les jours plus légers, doux et ensoleillés, nous aussi!

On vous invite à suivre Anick Dumontet sur Instagram. Elle adore partager ses différents looks ainsi que des parcelles de son quotidien.

