Élyse Marquis souligne avec amour l'anniversaire de sa fille!

Élyse Marquis a partagé une photo souvenir de sa fille Alice, aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire!

La populaire animatrice a tenu à souligner cette journée toute spéciale en lui rendant hommage.

Avec le magnifique portrait, Élyse Marquis a écrit un touchant mot rempli d'amour.

Voici la publication de la vedette québécoise soulignant les 17 ans ans de sa superbe Alice :

« Bonne fête Alice !! 17 ans !!! On dirait que je n’y crois pas !

Ton intelligence et ta grande bonté me rendent si fière. Ton talent et ton humour aussi !!

J’ai été très impressionnée par ta résilience cette année. Notre complicité est ce que j’ai de plus précieux !

Je te souhaite de réaliser tous tes rêves!

Bonne fête ma grande 💜💙💛 »



Toute l'équipe d'enVedette souhaite un merveilleux anniversaire à la belle Alice!



Élyse Marquis et sa fille ont posé cette semaine pour la campagne «Différent comme toi» de la Fondation Véro et Louis. Elles sont si belles ensemble!



De nombreuses vedettes québécoises ont dévoilé de nouvelles photos de leurs enfants cette semaine sur Instagram! Découvrez maintenant les superbes clichés!



