L'amour est dans le pré: Cloé Gauthier dévoile 2 portraits de famille

Cloé Gautthier de L'amour est dans le pré a partagé deux superbes portraits de famille, cette semaine sur Instagram!

La belle agricultrice, son amoureux et leurs deux enfants ont profité de la température plus douce pour aller faire des photos à l'extérieur... et le résultat est totalement craquant!

Voici les superbes clichés publiés de Cloé Gauthier avec sa petite famille :

Ne sont-ils pas mignons, tous les quatre?

Cloé Gauthier et son amoureux, Garen, sont les heureux parents du petit Malik, né le 8 septembre 2018, et de la belle Kamélia, née à la fin de l'été dernier.

En suivant la star de L'amour est dans le pré sur Instagam, vous pourrez découvrir des tonnes d'autres photos de son quotidien!

Pssttt..! On a appris la semaine dernière que L'amour est dans le pré reviendrait pour une 10e saison l'an prochain! La belle Katherine Levac reviendra pour une deuxième année à la barre de l'émission!

