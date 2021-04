Lara Fabian dévoile sa nouvelle tête au variété de Star Académie!

Lara Fabian est notre vedette du jour!



La célèbre chanteuse était magnifique sur le plateau de Star Académie dans une superbe tenue en satin choisie par le styliste Patrick Vimbor.



La directrice de l'Académie a dévoilé sa nouvelle tête : elle a adopté la frange et ça lui va à merveille. Comme à chaque semaine, elle a été coiffée par Dennis Voltan et maquillée par Marco Marsolais!



Voici le superbe portrait de Lara Fabian capturé en coulisses par Bertrand Exertier :



On adore son nouveau look, et vous?

À une semaine de la première demi-finale de Star Académie, les Académiciens ous ont encore une fois offert un variété grandiose avec des numéros incroyables. Les candidats et les candidates ont partagé la scène avec Isabelle Boulay, Francine Raymond et Jonathan Roy!

Les quatre candidats en danger ont tout donné pour rester à l'Académie en offrant d'extraordinaires prestations. Découvrez maintenant les choix du public et du corps professoral!

