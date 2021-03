Jane Fonda est renversante sur la couverture du Harper's Bazaar!

Jane Fonda attire les regards, partout où elle passe!



La célèbre actrice de 83 ans est plus belle que jamais à la une du nouveau numéro du magazine Harper's Bazaar.



Pour cette couverture, la star a été photographiée par le célèbre Mario Sorrenti. Elle porte une sublime robe noire pailletée Ralph Lauren.

Le résultat est absolument renversant.



Voyez ci-dessous les magnifiques photos de Jane Fonda :



On adore son look, et vous?



Rappelons que Jane Fonda a reçu le prix Cecil B. DeMille lors de la cérémonie des Golden Globes, en février dernier. Ce trophée récompense chaque année un artiste pour l'ensemble de sa carrière au cinéma en plus de souligner son engagement humanitaire.



