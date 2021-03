L'acteur américain George Segal est décédé.



Celui qui a été nommé en 1967 à l'Oscar du meilleur second rôle pour sa performance dans « Qui a peur de Virginia Wolf » était âgé de 87 ans.



Sa femme, Sonia Segal, a confirmé la mauvaise nouvelle dans un communiqué : « La famille est dévastée d'annoncer que ce matin George Segal est décédé des suites d'un pontage. »





George Segal a joué dans plus d'une cinquantaine de films dans sa carrière. En plus de sa nomination aux Oscars, il a également remporté deux Golden Globes, dont celui du meilleur acteur dans une comédie en 1974 pour « Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos ».







Plus récemment, l'acteur a joué le rôle d'Albert «Pops» Solomon dans la comédie The Goldbergs, diffusée à ABC.



Le dernier épisode qu'il a filmé sera diffusé le 7 avril. People révèle également que la série lui rendra hommage en ondes.

Toutes nos pensées vont à ses proches en cette période de deuil.



