Le prince William affirme que la famille royale n'est pas raciste

Le prince William a brisé le silence jeudi, suite à l'entrevue de son frère Harry et sa femme Meghan Markle avec Oprah Winfrey diffusée dimanche dernier.



Le duc de Cambridge a défendu la famille royale britannique contre les accusations de racisme portées le duc et la duchesse de Sussex.

« Nous ne sommes pas du tout une famille raciste », a-t-il déclaré lors d'une visite d'une école à Londres avec son épouse Kate Middleton.



Il a aussi précisé ne pas avoir parlé au prince Harry depuis la diffusion de l'entrevue.



Voyez les images ci-dessous :



Breaking: Prince William has become the first member of the royal family to publicly address the race row sparked by Harry and Meghan’s interview. He says he hasn ‘t spoken to his brother yet but will do and royals very much not a racist family. pic.twitter.com/WPtjexzARN