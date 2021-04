Ginette Reno éblouissante dans une nouvelle séance photo professionnelle!

Ginette Reno est notre vedette du jour!

La célèbre chanteuse a récemment participé à une séance photo professionnelle et elle est tout simplement magnifique!



Toute une équipe s'est impliquée pour faire briller la star, dont le maquilleur Marco Marsolais et le coiffeur Jean-Yannick Brisebois.



Voici les magnifiques portraits de la star capturés par la photographe Melany Bernier :



« Il y a 2 ans, lors de ma première rencontre avec Madame Reno, nous avions eu très peu de temps pour réaliser une séance photo avant son spectacle. Quelques clichés avaient toutefois suffis à faire rayonner cette grande dame de la chanson québécoise et je crois que la chimie avait opérée. Récemment, j'ai été très heureuse lorsqu'elle a fait appel à mes services de nouveau. Une matinée riche en anecdotes et en éclats de rire; un moment gravé dans ma mémoire », a écrit la photographe en partageant les images sur les réseaux sociaux.



Elle est renversante, n'est-ce pas?



Ginette Reno était de passage à Deux filles le matin en mars dernier où elle s'est confiée sur les avantages de vieillir. La vedette a expliqué qu'elle a appris à davantage s'aimer et à s'accepter telle qu'elle est. Écoutez maintenant son touchant témoignage.

Karine Paradis

