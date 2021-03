Pierre Bruneau est vacciné contre la COVID-19.



Le chef d'antenne de TVA a reçu sa première dose de vaccin contre le coronavirus, ce mardi, au Palais des Congrès de Montréal. Il a documenté son expérience en vidéo sur les réseaux sociaux.



« Voilà. C'est fait! Vous voyez, ce n'est pas plus difficile que ça la vaccination. Tout se passe très bien dans les délais. Le feeling que je ressens aujourd'hui, c'est la liberté. Ma conjointe est déjà vaccinée et comme on est tous les deux vaccinés, on se sent en sécurité et on protège les autres aussi », a-t-il dit après avoir reçu sa piqûre.



Plusieurs célébrités québécoises plus âgées ont reçu leur vaccin contre la COVID-19 au cours des dernières semaines.



L'auteur-compositeur-interprète Gilles Vigneault et la célèbre animatrice Janette Bertrand, entre autres, ont reçu leur première dose.



Mme Jeannette Bertrand a reçu son vaccin de Pfizer #VaccinationCovid pic.twitter.com/H2boCBQWA5 — Mélissa François (@melissa_francoi) March 1, 2021



Si vous voulez plus d'informations sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, visitez le site officiel mis en place par le gouvernement du Québec.



