François Legault a reçu sa première dose du vaccin

Direction Stade olympique de Montréal! Cet après-midi, le premier ministre du Québec, François Legault, a reçu sa toute première dose du vaccin contre la COVID-19.

«J’ai presque rien senti», a confié François Legault aux médias présents, quelques secondes après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech.

Sur Instagram, Legault se voit confiant:

«J’ai reçu ma première dose de vaccin contre la COVID-19 ✅

Je remercie tout le personnel sur le terrain et j’invite tous les Québécois à prendre rendez-vous dès que c’est leur tour. On me dit qu’il y a des places de libres. Allez-y!

La vaccination, c’est notre passeport pour la liberté!», dévoile-t-il.





Âgé de 63 ans, François Legault a attendu que ce soit au tour de son groupe d’âge de se faire vacciner avant de faire le grand pas et n’a bénéficié d’aucun privilège. Le premier ministre du Québec a d'ailleurs invité la population à aller se faire vacciner lorsque leur tour viendra.

«J’en profite pour dire à tous les Québécois d’aller prendre rendez-vous quand c’est votre tour, c’est important d’aller se faire vacciner, a-t-il dit en conférence de presse par la suite. Ça ne fait pas mal. C’est un peu un passeport pour notre liberté.»

L'épouse de Legault, Isabelle Brais (avec qui il a fêté ses 30 ans d'amour), a elle aussi reçu sa première dose du vaccin aujourd'hui, au campus MIL de l’Université de Montréal.



Aujourd'hui, c'est avec tristesse que l'on apprenait que l'animatrice Anne-Marie Withenshaw a testé positive à la COVID-19! Au cours de la journée, on a aussi appris que Guy A. Lepage avait reçu sa toute première dose du vaccin.



Vacciné. 💉 — Guy A Lepage (@guyalepage) March 26, 2021

Plusieurs stars québécoises plus âgées ont reçu leur vaccin contre la COVID-19 au cours des dernières semaines. Le poète et auteur-compositeur-interprète Gilles Vigneault et la célèbre autrice et animatrice Janette Bertrand, entre autres, ont reçu leur première dose.



