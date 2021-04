Karine Gonthier-Hyndman est magnifique pour le Elle Québec!

Karine Gonthier-Hyndman est notre vedette du jour!



La comédienne est magnifique dans un ensemble fashion Céline sur la une du nouveau numéro du magazine Elle Québec.



Pour cette couverture, la comédienne a été photographiée par William Arcand. Toute une équipe s'est aussi impliquée pour faire briller la star, dont la maquilleuse Geneviève Lenneville, le coiffeur David D'Amours ainsi que le styliste Samuel Fournier.



Voyez ci-dessous le sublime portrait de Karine Gonthier-Hyndman :



Le nouveau numéro du Elle Québec sera disponible partout ce jeudi.

Au niveau professionnel, on peut voir Karine Gonthier-Hyndman dans la série Entre deux draps à Noovo. Cette fiction originale, mettant également en vedette Guillaume Girard, Virginie Ranger-Beauregard, Pier-Luc Funk, Bénédicte Décary, François Papineau, Matthieu Pepper, Fayolle Jean Jr., Antoine Pilon et Simon Pigeon, suit le quotidien de quatre couples et deux colocs d’âges et de milieux différents et explore de façon crue et désarmante toutes les situations vécues.

Une deuxième saison a d'ailleurs déjà été confirmée!

Entre deux draps/Geneviève Savard-L'Herbier pour Noovo



