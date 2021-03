Marie-Mai a eu un accident de ski au cours de la fin de semaine!

La célèbre chanteuse a raconté sa mésaventure à Benoît Gagnon et Marie-Lyne Joncas, lundi midi à l'émission L'heure du lunch à Rouge.

Comme vous le savez peut-être, il y a un décalage de près de 48 heures entre le tournage des galas de Big Brother Célébrités et la diffusion sur Noovo.

Marie-Mai a donc été victime d'un accident sur les pentes de ski après le tournage hebdomadaire, qui a eu lieu vendredi. La star a subi une blessure à la jambe et a confié qu'elle animerait sans doute le prochain gala de Big Brother Célébrités en béquilles ou en chaise roulante.

Voici ce que l'entourage de la chanteuse a déclaré sur la situation par le biais d'un communiqué :

« Dimanche, durant une journée familiale en ski, Marie-Mai s’est blessée. Elle va bien et n’a rien de grave, elle connaîtra dans quelques jours le diagnostic exact et les traitements qui devront avoir lieu. Pour l’instant, elle doit passer quelques tests, attendre les résultats et demeurer immobile. Sa blessure s’apparente à un déchirement du ligament derrière le genou, ses spectacles et ses enregistrements de Big Brother Célébrités sont maintenus avec des conditions adaptées. »

Marie-Mai sur Instagram

On lui envoie toute notre énergie pour qu'elle revienne rapidement sur pied!

En ce qui concerne la télé-réalité, Marie-Mai était sublime lors de la soirée d'élimination dimanche soir!

C'était le premier gala sans entrevue officielle, car Camille a réussi le défi de rédemption et a pu retourner dans la maison de Big Brother Célébrités!

